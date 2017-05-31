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Командир «Азова» анонсировал штурмы по всей Украине
Депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что активисты готовы штурмовать областные советы по всей Украине с требованием амнистии для участников АТО. Об этом сообщает «Эспрессо».
«Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», - рассказал Билецкий.
По его словам, его сторонники также придут со своим требованием к администрации президента Украины Петра Порошенко.
«Когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту», - отметил командир.
Во вторник, 30 мая, активисты организовали митинг возле Львовского облсовета. Им удалось прорваться в сессионный зал.
Представители националистических организаций требовали от депутатов принять их требование об амнистии участников АТО.
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