Командир «Азова» анонсировал штурмы по всей Украине

«Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», - рассказал Билецкий.

По его словам, его сторонники также придут со своим требованием к администрации президента Украины Петра Порошенко

«Когда уже будем иметь за собой какое-то консолидированное мнение, два десятка обращений от областей, тогда мы обязательно придем к президенту», - отметил командир.

Во вторник, 30 мая, активисты организовали митинг возле Львовского облсовета. Им удалось прорваться в сессионный зал.