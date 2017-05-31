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Командир полка «Азов» анонсировал штурмы облсоветов по всей Украине

Командир «Азова» анонсировал штурмы по всей Украине
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Депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его сторонники будут штурмовать областные советы по всей стране. Об этом в среду, 31 мая, он сказал в эфире телеканала «Эспрессо». Днем ранее боевики ворвались в здание Львовского облсовета.
Билецкий объяснил, что атаковать административные здания националисты намерены для того, чтобы добиться амнистии для всех участников АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). «Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облсоветы, будем продолжать это делать и надеемся на понимание», — подчеркнул он.
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