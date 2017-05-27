В Киеве начался «Мегамарш вышиванок». Праздник стал немногочисленным – на улицы вышли около 400 человек. В центре города ограничили движение, сообщает Life

Шествие завершится в 21:00 выступлениями музыкантов и поэтов на Трухановом острове.

Мероприятие проходит под лозунгом «Создадим украинскую культуру вместе».

Вышиванка – название традиционной восточнославянской вышитой сорочки, рубахи. Этот наряд с орнаментом с древних времен известен на Руси. Киевские националисты считают вышиванку своим символом.

В вышиванке любил появляться на публике советский политический деятель Никита Хрущев, принявший решение передать Крым из состава РСФСР в УССР.

Обычно вышиванку славяне изготовляли из самодельного вытканного полотна. Орнамент соответствовал местным особенностям.