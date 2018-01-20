Под Мариуполем диверсанты взяли в плен ополченца

Под Мариуполем украинские диверсанты взяли в плен ополченца, заявил Басурин

Один ополченец погиб, один взят в плен в районе Широкино группой украинских диверсантов, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"19 января ориентировочно в 22.30 в ходе действий диверсионно-разведывательной группы в районе Широкино, под прикрытием огня минометов один военнослужащий нашей республики героически погиб, а второй получил тяжелые ранения и взят в плен", — сказал Басурин.

По его словам, взятый силовиками в плен ополченец сейчас содержится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ, "где на него оказывается физическое воздействие и моральное давление".