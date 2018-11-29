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Командующий ВМС Украины назвал причину вторжения в Керченский пролив 

Рамблер + ещё 49 1 час назад
Украина направила боевые катера в Керченский пролив, чтобы «показать свое лицо». Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает ТАСС.
«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать, все-таки не закрывать свое лицо, показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера», — сказал Воронченко, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он ошибкой решение об отправке трех кораблей украинских ВМС в Азовское море.
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Воронченко также заявил, что не считает задержанные Россией корабли утраченными. По его мнению, они будут освобождены.
Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатера проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».
Комментарии215
НАТО , ИТАР-ТАСС , Украина , Видео , В мире
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