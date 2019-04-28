Эрдоган предоставил Зеленскому охрану в Турции 

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский в турецком Бодруме отдыхает под охраной, которую ему выделил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местную полицию.
Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние четыре месяца.
"Сейчас на курорте отдыхают около 20 высокопоставленных чиновников из разных стран, но ни к кому нет такого повышенного внимания. Охрана от Эрдогана у Зеленского очень серьезная. Когда журналисты пытались его сфотографировать за ужином в ресторане, бодигарды резко это пресекли", — цитирует бодрумских полицейских издание.