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Эрдоган предоставил Зеленскому охрану в Турции 

РИА Новости + ещё 30 55 минут назад
Фото: кадр видео
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский в турецком Бодруме отдыхает под охраной, которую ему выделил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на местную полицию.
Ранее Зеленский написал об отдыхе в Турции в соцсети, уточнив, что это первые его выходные за последние четыре месяца.
"Сейчас на курорте отдыхают около 20 высокопоставленных чиновников из разных стран, но ни к кому нет такого повышенного внимания. Охрана от Эрдогана у Зеленского очень серьезная. Когда журналисты пытались его сфотографировать за ужином в ресторане, бодигарды резко это пресекли", — цитирует бодрумских полицейских издание.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Турция
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