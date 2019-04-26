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Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию 

ТАСС + ещё 7 32 минуты назад
Фото: Reuters
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский отправился на два дня отдыхать в Турцию. Об этом он сообщил в пятницу в Facebook.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня — назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", — написал Зеленский.
Он также разместил фотографию, на заднем плане которой виден борт самолета.
Ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95", пройдет уже в 15-й раз. С 30 апреля по 7 мая его участников и гостей принимает турецкий Бодрум.
Кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,33% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 24,45%.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Турция
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