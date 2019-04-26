Зеленский покинул Украину

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«Всем тепла, здоровья»: Зеленский улетел в Турцию 

Рамблер + ещё 14 26 минут назад
Новый президент Украины Владимир Зеленский улетел в Турцию. Об этом он сам рассказал в своем фейсбуке.
«Договаривались быть открытыми. Так вот», — сообщил он в подписи к селфи на фоне самолета.
По словам Зеленского, он взял первые за четыре месяца выходные — двухдневные — и повез своих детей — 14-летнюю Александру и шестилетнего Кирилла — на фестиваль «Весело».
Ежегодный фестиваль «Весело» совместно организуют украинская турфирма СІТА и компания «Студия Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский).
В 2019 году «Весело» проходит в турецком Бодруме. На сайте СІТА сказано, что фестиваль стартует 30 апреля и продлится до 7 мая.
В своем фейсбуке Зеленский пообещал вернуться на Украину через два дня. Также он пожелал подписчикам «тепла, здоровья и нормального отдыха».
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Турция
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