Зеленский покинул Украину

«Всем тепла, здоровья»: Зеленский улетел в Турцию

«Договаривались быть открытыми. Так вот», — сообщил он в подписи к селфи на фоне самолета.

По словам Зеленского, он взял первые за четыре месяца выходные — двухдневные — и повез своих детей — 14-летнюю Александру и шестилетнего Кирилла — на фестиваль «Весело».

Ежегодный фестиваль «Весело» совместно организуют украинская турфирма СІТА и компания «Студия Квартал 95», одним из основателей которой является Зеленский).

В 2019 году «Весело» проходит в турецком Бодруме. На сайте СІТА сказано, что фестиваль стартует 30 апреля и продлится до 7 мая.

В своем фейсбуке Зеленский пообещал вернуться на Украину через два дня. Также он пожелал подписчикам «тепла, здоровья и нормального отдыха».