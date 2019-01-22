Луценко обиделся на Порошенко из-за выборов

«Я думал, что я буду неплохим мэром. В это время Петр Алексеевич (Порошенко) принимает решение с Кличко о том, что Порошенко — единый кандидат в президенты, а Кличко — в мэры. У нас был очень сложный разговор (с Порошенко). Я тогда действительно обиделся сильно», — добавил он.

Генпрокурор отметил, что в 2014 году не хотел идти в силовики или правительство.

Напомним, в 2014 году Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах и сообщил о поддержке партией «УДАР», лидером которой он являлся, кандидатуры Порошенко.

Ранее Юрий Луценко заявил, что при изменении политической ситуации на Украине готов снова сесть в тюрьму.