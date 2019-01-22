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Луценко обиделся на Порошенко из-за выборов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 40 минут назад
Фото: Reuters
Генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что в 2014 году обиделся на президента Петра Порошенко из-за того, что тот не поддержал его кандидатуру на пост мэра Киева.
Луценко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что после «майдана» у него были шансы стать мэром Киева, передает РИА «Новости».
«Я думал, что я буду неплохим мэром. В это время Петр Алексеевич (Порошенко) принимает решение с Кличко о том, что Порошенко — единый кандидат в президенты, а Кличко — в мэры. У нас был очень сложный разговор (с Порошенко). Я тогда действительно обиделся сильно», — добавил он.
Генпрокурор отметил, что в 2014 году не хотел идти в силовики или правительство.
Напомним, в 2014 году Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах и сообщил о поддержке партией «УДАР», лидером которой он являлся, кандидатуры Порошенко.
Ранее Юрий Луценко заявил, что при изменении политической ситуации на Украине готов снова сесть в тюрьму.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как генпрокурором Украины стал Луценко — человек без высшего юридического образования, судимый и призывавший к расправе с ДНР и ЛНР.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Луценко , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Дмитрий Гордон , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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