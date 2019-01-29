Захарова высмеяла лозунг «Або Порошенко, або Путин»

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала Захарова в своем Facebook.

Она также опубликовала фотографию с мероприятия, на которой виден коллаж с лидерами двух стран и подписью «Або Порошенко, або Путiн».

Ранее во вторник Порошенко официально заявил о своем желании баллотироваться на второй срок на президентских выборах.