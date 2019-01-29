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Захарова высмеяла лозунг «Або Порошенко, або Путин» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на лозунг, появившийся на мероприятии по выдвижению президента Украины Петра Порошенко на новый срок, в котором в качестве альтернативы нынешнему украинскому лидеру называется российский президент Владимир Путин.
«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала Захарова в своем Facebook.
Она также опубликовала фотографию с мероприятия, на которой виден коллаж с лидерами двух стран и подписью «Або Порошенко, або Путiн».
Ранее во вторник Порошенко официально заявил о своем желании баллотироваться на второй срок на президентских выборах.
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Украина , Политика , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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