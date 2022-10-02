В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

В генштабе Британии испугались ударов России со всех сторон

Lenta.ruиещё 2

Глава генштаба Великобритании Тони Радакин в беседе с Telegraph предупредил о возможных действиях России в случае расширения украинского конфликта.

В генштабе Британии испугались ударов России со всех сторон
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Москва может нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.

«У России есть силы в космосе. России обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — подчеркнул глава генштаба. Радакин отметил, что этот сценарий угрожает всему Западу, однако вызовет «решительный ответ» со стороны НАТО.

Войска,Генштаб,НАТО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители