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42 минуты назад

МО РФ: ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода "Азот"

ТАСС

Боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода "Азот", заминировав емкости с химическими веществами, которые планируют взорвать при отступлении. Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ удерживают жителей в подвалах заминированного завода "Азот"
Фото: flickr.comflickr.com

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением в качестве живого щита.

"По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода "Азот" боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он также сообщил, что в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода "Кондиционер" на Школьной улице подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.

Кроме того, по его словам, "в Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях".

"Такие действия киевских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права", - подчеркнул начальник центра.

Войска,Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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