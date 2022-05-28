Boeing назвал сроки испытания беспилотной подводной лодки Orca

Летом компания Boeing и ВМС США начнут испытания беспилотной дизель-электрической подводной лодки Orca, способной устанавливать подводные мины. Об этом сообщает The Warzone.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости» Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Лодка имеет модульную конструкцию, основной блок обеспечивает наведение и контроль, навигацию, автономное плавание, контроль за обстановкой, связь, распределение энергии, движение и маневрирование, а также возможность дистанционного оценивать успешность выполняемого задания с помощью сети датчиков. Ряд функций, включая спутниковую связь, обеспечивает выдвигающаяся мачта, которая срабатывает на небольшой глубине.

Остальной корпус отведен под модули полезной нагрузки, в частности, для 10-метровых минных модулей. В перспективе туда можно установить мощный гидролокатор, оборудования для картографирования морского дна и даже пусковые установки крылатых ракет. Движитель работает от литий-ионных аккумуляторов, которые заряжает дизельный двигатель, работающий во время всплытия. Отмечается, что лодка оборудована сверхтихим винтом, что затрудняет ее обнаружение. Ранее сообщалось, что в США готовят ответ на создание российского подводного робота "Посейдон".

В частности, указывалось, что Военно-морские силы США инвестируют большие средства в разработку перспективных морских мин как эффективного средства борьбы с кораблями и подводными лодками противника. Одним из главных средств противодействия подводным лодкам и кораблям противника в США представляют подводный комплекс Hammerhead ("Рыба-молот"), который размещается на морском дне, находясь в так называемом режиме ожидания.