МО РФ: В районе Буда ракетой "воздух-воздух" сбит украинский беспилотник

В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что наша оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, в районе Буда ракетой класса "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.
Пополнился счет успешных вылетов экипажей российской армейской авиации. В районах Пашково, Веселое и Ильичевка вертолетчики уничтожили восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронемашин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 специальных военных автомобилей ВСУ.