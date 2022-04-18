МО РФ: В районе Буда ракетой "воздух-воздух" сбит украинский беспилотник

В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что наша оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, в районе Буда ракетой класса "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.

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Пополнился счет успешных вылетов экипажей российской армейской авиации. В районах Пашково, Веселое и Ильичевка вертолетчики уничтожили восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника.