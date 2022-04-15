Корабли НАТО зашли в Балтийское море

Корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море. Они будут участвовать в боевых учениях совместно с соседними странами-союзниками. Об этом сообщает портал ERR.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», - сказано в публикации.