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15 апреля

СМИ: корабли НАТО вошли в Балтийское море

ТК «Звезда»иещё 10

Корабли НАТО зашли в Балтийское море
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море. Они будут участвовать в боевых учениях совместно с соседними странами-союзниками. Об этом сообщает портал ERR.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», - сказано в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация разрабатывает планы полномасштабного развертывания своих вооруженных сил на восточных границах альянса.

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