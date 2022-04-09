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1 час назад

США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной

ТК «Звезда»

Вашингтон и Варшава намерены провести совместные военные учения в районе Жешува, недалеко от польско-украинской границы. Маневры призваны углубить взаимодействие польских и американских войск.

США и Польша объявили об учениях недалеко от границы с Украиной
Фото: Capt. Robyn Haake, Planetpix, Global Look PressCapt. Robyn Haake, Planetpix, Global Look Press

«Тактическая и огневая подготовка на полигоне в Нова-Дембе направлена на углубление взаимодействия польских и американских войск и гармонизацию польских военных подразделений», - говорится в заявлении польских военных, которые приводит Fox News.

В ходе учений военные планируют провести стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов. В настоящее время в Польше сосредоточена 10-тысячная группировка Пентагона. Варшава полагает, что присутствие солдат ВС США способствует укреплению восточного фланга НАТО.

Войска,Армия,НАТО,Пентагон,
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