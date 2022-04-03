Омбудсмен ЛНР: Бойцы нацбатов отбирают гумпомощь у мирных жителей

Участники националистических батальонов на подконтрольных им территориях Донбасса отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
По ее словам, с территории Украины иногда поступают машины с гуманитарной помощью. Местные жители под обстрелами приходят к гумконвою. Туда же прибывают и вооруженные представители нацбатальонов, которые запрещают людям получать гумпомощь и забирают ее себе, передает РИА Новости.
Сердюкова также сообщила о случаях, когда представители нацбатов и ВСУ выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, где они скрывались во время боев. "Они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры", - рассказала омбудсмен. Это происходило в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной.