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1 час назад

Омбудсмен ЛНР: Бойцы нацбатов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей

Российская Газетаиещё 3

Участники националистических батальонов на подконтрольных им территориях Донбасса отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Омбудсмен ЛНР: Бойцы нацбатов отбирают гумпомощь у мирных жителей
Фото: REUTERSREUTERS

По ее словам, с территории Украины иногда поступают машины с гуманитарной помощью. Местные жители под обстрелами приходят к гумконвою. Туда же прибывают и вооруженные представители нацбатальонов, которые запрещают людям получать гумпомощь и забирают ее себе, передает РИА Новости.

Сердюкова также сообщила о случаях, когда представители нацбатов и ВСУ выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ, где они скрывались во время боев. "Они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры", - рассказала омбудсмен. Это происходило в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной.

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