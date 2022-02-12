Корабли Черноморского флота вышли в море для масштабных учений

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений. Это начальный этап учений, который проводится под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: MOD Russia/Global Look Press MOD Russia/Global Look Press

Из постоянного пункта базирования вышли боевые корабли, катера и суда обеспечения.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — говорится в сообщении.

В ходе учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят ракетные, артиллерийские стрельбы, нанесут ракетные и бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

Среди трёх десятков боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

Согласно плану подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Всего в них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 тысяч военнослужащих.