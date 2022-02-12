В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Корабли Черноморского флота вышли в море для масштабных учений

News.ruиещё 3

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска для проведения масштабных учений. Это начальный этап учений, который проводится под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Корабли Черноморского флота вышли в море для масштабных учений
Фото: MOD Russia/Global Look PressMOD Russia/Global Look Press

Из постоянного пункта базирования вышли боевые корабли, катера и суда обеспечения.

Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника, — говорится в сообщении.

В ходе учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят ракетные, артиллерийские стрельбы, нанесут ракетные и бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

Среди трёх десятков боевых кораблей — фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

Согласно плану подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов запланирована серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Всего в них примут участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 тысяч военнослужащих.

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением российскими вооружёнными силами учений в акватории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД. Там посчитали, что в ходе военно-морских учений России будет заблокирована часть водных территорий, что приведёт к экономическим и социальным трудностям для портов Украины.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители