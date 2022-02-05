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5 февраля

Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии

Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе Белоруссии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Сообщается, что российские самолёты взлетели с одного из аэродромов на территории России, вошли в воздушное пространство Белоруссии и провели патрулирование вдоль границ Союзного государства. Всего Ту-22М3 провели в воздухе около четырёх часов.

Во время полёта бомбардировщики отработали совместные задачи с авиацией и системами ПВО республики Беларусь. После этого самолёты вернулись на аэродром базирования.

Это уже второе появление в небе Белоруссии российских Ту-22М3. Первое прошло в 2021 году. Это якобы случилось в ответ на состредоточение сил НАТО рядом с границами Союзного государства.

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