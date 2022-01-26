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12 часов назад

Северный флот начал учения в Баренцевом море

Северный флот в Баренцевом море начал учения с Арктической экспедиционной группировкой. В манёврах будут задействованы до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе фрегат «Адмирал Горшков», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Северный флот начал учения в Баренцевом море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации на 2022 год, — уточнили в пресс-службе.

Основные учения пройдут в акватории Баренцева моря, однако также планируются манёвры на береговых полигонах в Мурманской области. Кроме кораблей и подлодок, к учениям привлечены почти 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов и до 1,2 тысячи личного состава.

Ранее стало известно, что военные части Южного военного округа начали проверку боеготовности. Учения должны пройти в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе. К боевым занятиям привлечены основные ударные силы Южного военного округа — три общевойсковые армии ЮВО, 4-я воздушная армия, боевые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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