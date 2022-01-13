Министр обороны Армении и новый командующий миротворцами РФ в Карабахе обсудили ход миссии

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян, заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов и новый командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков в четверг обсудили ход миссии и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"Министр обороны поздравил генерал-майора Андрея Волкова со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в ходе миротворческой миссии. Стороны высоко оценили усилия РФ по стабилизации военно-политической обстановки в регионе, а также ход и эффективность миротворческой миссии в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности", - отмечается в релизе.