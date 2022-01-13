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10 часов назад

Министр обороны Армении и новый командующий миротворцами РФ в Карабахе обсудили ход миссии

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны Армении Сурен Папикян, заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов и новый командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков в четверг обсудили ход миссии и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"Министр обороны поздравил генерал-майора Андрея Волкова со вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в ходе миротворческой миссии. Стороны высоко оценили усилия РФ по стабилизации военно-политической обстановки в регионе, а также ход и эффективность миротворческой миссии в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности", - отмечается в релизе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Войска,Рустам Мурадов,Никол Пашинян,Андрей Волков,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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