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34 минуты назад

В России решили усилить береговые войска

В 2021 году береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ) ВМФ России обрели новое развитие. Министерство обороны решило усилить возможности этих сил в 2022 году, пишут «Известия».

Россия усилит береговые ракетно-артиллерийские войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники в Минобороны рассказали, что в составе БРАВ ВМФ России появятся дополнительные подразделения. Отмечается, что сейчас в состав БРАВ включены около восьми дивизионов комплекса «Бал». В ближайшее время планируют начать их перевооружение на новые ракеты. Первыми их получат бригады Северного и Черноморских флотов, а затем и остальные части.

Кроме того, ведомство перевооружит береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» на новые гиперзвуковые ракеты в 2022 году. Это позволит увеличить дальность их действия до 1-1,5 тысячи километров.

Завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко подчеркнула, что усиление защиты российского побережья приобретает особую актуальность на фоне международной обстановки. Она отметила увеличившуюся активность разведывательных полетов у границ страны, а также военные учения, регулярные походы военных кораблей в Черном и Балтийском морях

«Все это опасные сигналы, которые нельзя оставлять без внимания. А как на них можно реагировать? Именно превентивными мерами, укреплением своей обороны. Российские береговые силы за рубежом считают очень опасными для кораблей, поскольку они оснащены новейшими технологиями, в том числе такими, которых нет у других стран», — отметила Ветренко.

Ранее сообщалось, что Россия усилит военное присутствие на Курилах. В дополнение к комплексам «Бастион» страна разместит на острове Матуа системы ПВО и РЭБ.

2 декабря на Курилах впервые заступили на дежурство расчеты БРК «Бастион». Они обладают возможностью поражать крылатыми ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные на дальности 450 километров.

Войска,Армия,Инна Ветренко,Министерство обороны,РАНХиГС,газета "Известия",
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