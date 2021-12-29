Модернизированный "летающий радар" А-50У поступил в войска

Воздушно-космические силы России получили на вооружение модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У. Как сообщили в госкорпорации "Ростех", самолет может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов. Кроме того, он способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация. Занимались модернизацией дочерние структуры госкорпорации Ростех - концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" и ТАНТК им. Г.М. Бериева.

"А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, кроме того, в нем усовершенствована система отображения обстановки на рабочих местах операторов - установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения. Улучшенная эргономика воздушного судна призвана повысить эффективность работы тактического экипажа", - рассказали в "Ростехе".

Также "воздушный радар" получил новый пилотажно-навигационный комплекс. За счет использования современной аппаратуры, увеличилась дальность полета и время выполнения боевых задач на заданном рубеже.

Самолеты ДРЛО являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника. "Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году", - рассказал генеральный директор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.