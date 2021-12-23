Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт

В четверг, 23 декабря, на авиабазе Хмеймим замминистра обороны, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему нашей группировки войск в Сирии генерал-лейтенанту Роману Бердникову личный штандарт.

Фото: Минобороны России Минобороны России

Геннадий Жидко сказал на церемонии, что личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением. "Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам Верховным главнокомандующим и руководящим составом Минобороны России", - заявил Роман Бердников.

Сразу после церемонии почетный караул провел традиционную церемонию, которая именуется "демонстрацией штандарта".

В Минобороны РФ сообщили, что замминистра также возложил цветы к монументам павшим летчикам на авиабазе и посетил детский дом в Латакии. В качестве новогодних подарков воспитанникам передали школьные ранцы, полные сладостями.