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24 минуты назад

Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт

В четверг, 23 декабря, на авиабазе Хмеймим замминистра обороны, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко вручил командующему нашей группировки войск в Сирии генерал-лейтенанту Роману Бердникову личный штандарт.

Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт
Фото:  Минобороны России Минобороны России

Геннадий Жидко сказал на церемонии, что личный штандарт - это почетный знак отличия, который свидетельствует о верности воинскому долгу и личной ответственности за руководство подчиненным подразделением. "Я и все военнослужащие группировки войск осознаем всю ответственность и высокое доверие, оказанное нам Верховным главнокомандующим и руководящим составом Минобороны России", - заявил Роман Бердников.

Сразу после церемонии почетный караул провел традиционную церемонию, которая именуется "демонстрацией штандарта".

В Минобороны РФ сообщили, что замминистра также возложил цветы к монументам павшим летчикам на авиабазе и посетил детский дом в Латакии. В качестве новогодних подарков воспитанникам передали школьные ранцы, полные сладостями.

Планируется, что в четверг, 23 декабря, в Дамаске Геннадий Жидко примет участие в заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по восстановлению мирной жизни. В ведомстве напомнили, что на предыдущем заседании в ноябре члены межведомственной делегации РФ встретились с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудили договор о дружбе и проблемы восстановления мирной жизни в республике.

Войска,Армия,Геннадий Жидко,Роман Бердников,Башар Асад,Министерство обороны,
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