Запад пригрозил России «суровыми последствиями» из-за Украины

Заместитель постоянного представители США при ООН Ричард Миллс заявил, что Россию ожидают «масштабные последствия» и «суровая цена» в случае «нападения» на Украину. Об этом пишут РИА «Новости».

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По его словам, в ООН призывают РФ к деэскалации и работе по дипломатическим каналам. Также России следует заранее сообщать о своей военной активности, добавил Миллс.

Он добавил, что нападение на Украину обойдется России «масштабными последствиями и суровой ценой». Постпред подчеркнул, что соблюдение суверенитета и территориальной целостности — ключевые принципы внешней политики США и основной принцип ООН.

Ранее стало известно, что НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих. Эта мера была принята из-за передвижения войск России неподалеку от границы с Украиной.