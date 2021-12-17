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1 час назад

"Известия": в Заполярье формируются новые части противовоздушной обороны

Россия для защиты Северного морского пути планирует за полярным кругом развернуть несколько батальонов, а в перспективе даже радиотехнических полков. Об этом пишут "Известия".

В Заполярье сформируют новые части противовоздушной обороны
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Новые части будут контролировать воздушное пространство от Мурманска и на протяжении всей транспортной магистрали. Сообщается, что за последние два года в Заполярье резко возросла активность авиации и кораблей НАТО и США. По мнению экспертов, Северный морской путь интересует США с военной и с экономической точки зрения, так как этот самый короткий маршрут из Европы в Азию может приносить большие доходы. Как рассказали источники изданию, новые радиотехнические подразделения в арктической зоне войдут в состав 1-й и 3-й дивизий противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

На данный момент в регионе размещены отдельные роты, оснащенные радарами. Они будут преобразованы в радиотехнические батальоны, а в перспективе — и в отдельные полки. В Заполярье планируется поставить радиолокаторы: "Резонанс-Н", "Небо-М", "Сопка", а также перспективные комплексы с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Такое оборудование позволит обнаружить любые воздушные цели — от гиперзвуковых летательных аппаратов до самых мелких беспилотников. Радиолокационные посты развернуты на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, в районе Тикси, на острове Врангеля, Новосибирских островах, и мысе Шмидта.

Данные посты могут наблюдать за воздушным пространством всего арктического побережья России. Ранее сообщалось, что в России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива по Севморпути.

Войска,Армия,НАТО,газета "Известия",
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