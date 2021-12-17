Лукашенко знает, кто враг государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой недели подписал закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны и ее граждан. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Таким образом, документ, ранее одобренный верхней палатой республиканского парламента, вступил в силу. И теперь в законодательстве Белоруссии прямо прописано, какое наказание ждет тех, что содействует причинению вреда интересам государства.

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Так, если призывы обращены к рядовым лицам, они будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет. За призывы к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям грозит до 10 лет. Если к санкциям призывает должностное лицо, а его действия приводят к «тяжким последствиям» (в частности, к ограничению торговли и включению белорусских компаний в санкционный список), это влечет за собой до 12 лет лишения свободы.

Как отметили в пресс-службе, реализация этих, предусмотренных законом мер, будет «выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

Напомним, 2 декабря США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели против Белоруссии новые санкции за якобы организацию миграционного кризиса на границе с Польшей. Рестрикции коснулись госдолга страны, нескольких государственных компаний и предприятий, а также ряда физических лиц, включая сына белорусского президента Дмитрия.

Нашу страну коллективный Запад атакует санкциями тоже не первый год. Не могут «партнеры» простить, что Крым отказался быть частью бандеровской Украины и воссоединился с Россией. Но Запад – понятно: их причины ненависти к нам, в принципе, известны.

Но как относиться к своим же согражданам, которые призывают другие государства вводить антироссийские санкции? Мало того, пишут «челобитные» и составляют списки с именами тем, кого, по их мнению, нужно наказать, в первую очередь.

Один из таких списков сторонники «пациента» Навального ранее отправили сразу во все «высокие инстанции» - президенту США Джо Байдену, государственному департаменту, Минфину и директору ЦРУ. Жалуются на главу Минздрава Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и на предпринимателя Алишера Усманова. Всего же в перечне 35 фамилий известных людей, многие из которых немало сделали и продолжают делать во благо России.

По сути, призывать к санкциям против своей Родины, это все равно, что призывать к войне против нее. А народ наш (по крайней мере, подавляющее большинство, хочется верить) не приемлет предательства на генетическом уровне.

При этом закон у нас почему-то к современным власовцам вполне лоялен.

Мы даже гражданства лишить их не можем. Что в свое время предлагал сделать в отношении тех, кто призывает иностранные государства вводить антироссийские санкции, режиссер Никита Михалков. Конституция РФ не позволяет.

- В первую очередь нам нужно понять, что понятие «враг народа», это реальность, - комментирует ситуацию замдиректора Института стран СНГ, историк и политолог Игорь Шишкин. - Причем реальность страшная и очень опасная. За двадцатый век нашу страну дважды разрушали и погружали в пучину развала и хаоса ударами изнутри, а не извне.

Да, действовали и внешние силы. Британия очень активно работала на Февральскую революцию, а Соединенные Штаты на то, что произошло в 1991 году. Но разрушение осуществлялось силами внутренними - людьми, которые имели гражданство Советского Союза, подданство Российской Империи. Причем многие занимали достаточно серьезные позиции во властной элите Российской Империи и Советского Союза.

И чем это обернулось? Чем обернулся февраль 1917 года и чем обернулся 1991 год?

«СП»: - Страны не стало...

- Совершенно верно. И это не просто тысячи и тысячи, это миллионы жертв. Там – кровавая Гражданская война. В 90-е годы гражданской войны не было, но сколько крови было пролито... А территории, какие мы потеряли... Это несравнимо ни с одним нашествием.

Бороться с внешним врагом у нас считается нормальным, и мы признаем, что этот внешний враг есть. Но никакой внешний враг не нанес нам столько ущерба, сколько нанес внутренний враг. За исключением, может быть, того геноцида, который устроила фашистская Германия на оккупированной территории по отношению к мирному населению.

Вот внутренний враг, в общем-то, по разрушительным последствиям и по опасности вполне сопоставим с тем, что творила гитлеровская Германия. А это было самое страшное нашествие за всю историю нашей страны, тысячелетнюю.

Мы же продолжаем удивляться: «Какой внутренний враг? Что вы. Так говорить нехорошо, это – сталинизм. Это просто борцы с режимом».

Но они все борцы с режимом. Вы хоть раз слышали, чтобы кто-то из них говорил, что борется с Россией? Разве что отдельные, уж совсем от мороженные. А так, в 17-м году они боролись «с проклятым царизмом», за европейские ценности. В 80-е гг. боролись с коммунизмом за все те же европейские ценности. Кстати, даже те, кто пошел служить Гитлеру, тоже ведь говорили, что не против России воюют, а против сталинизма.

И сейчас они все якобы только «против путинизма».

Какая разница, что они говорят, главное, что они делают. Вот что нужно понять.

«СП»: - Почему это так важно, по-вашему?

- Потому что Запад прекрасно знает, что победить Россию можно только изнутри. Они осознали это еще после 1812 года, когда случилось невероятное – в Россию вторглась практически вся Европа во главе с лучшим полководцем мира и потерпела сокрушительное поражение.

И вот тогда, опять-таки, лучший военный теоретик Запада Карл фон Клаузевиц четко сформулировал: «Россия может быть побеждена только изнутри».

На это они потом рассчитывали всегда. И во время русско-японской войны, когда Япония финансировала всевозможные экстремистские организации внутри России. И во время Первой мировой войны. И во время Второй мировой войны – Великой Отечественной. И во время Холодной войны.

Они всегда делали ставку на то, что разрушат страну руками вот этих борцов «за светлое будущее нашей страны», как они сами себя представляют. А на самом деле это те, кто является врагом народа.

«СП»: - Их еще называют «пятой колонной», потому что работают они на разрушение страны не всегда с «открытым забралом»...

- Мне больше нравится наше, чисто российское, четкое определение – враг народа. Вот сначала нужно реабилитировать это, и открыто называть врагов народа врагами народа, когда человек, например, выступает и говорит, что он за то, чтобы расчленить нашу страну (это касается не только Сокурова). Сколько до него еще разных деятелей об этом говорили - перечень можно составить очень быстро. И все это им сходит с рук. Мол, они так видят: если разделить, то стране и народу будет лучше. А другие вообще считают, что, если оккупировать Россию, то они сразу смогут приобщиться к тем самым европейским ценностям.

«СП»: - И пить баварское... Без него никак...

- Совершенно верно. И баварское.

Но это же относится не только к тому периоду. Это относится и к нынешнему периоду. А мы все боимся чего-то. Только-только начали задаваться вопросом, а, «может быть, ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям».

Что значит, «может быть», если человек открыто подыгрывает врагу России. Разве санкции вводятся для того, чтобы жизнь в стране стала лучше?

Конечно, Запад говорит, что он борется не с народом, и российским государством, а исключительно с «путинским авторитаризмом». Они все – за все самое лучшее.

Кстати сказать, тот же Гитлер, в 1941 году напал на СССР не для того, чтобы истребить народ, а для того, как официально объявлялось, чтобы «освободить его от жидо-большевистского ига», как они это называли. Именно это они писали тогда и во всех листовках.

Они тоже были «освободителями».

Чем отличаются нынешние «освободители»? Если ты с этими «освободителями», и помогаешь им – какая разница, в какой форме, – то ты враг народа. И ты должен за это получить.

А мы создаем для врагов народа режим наибольшего благоприятствования. Потом, когда произойдёт катастрофа, кто будет отвечать? Мы с вами будем отвечать.

Мы на своей шкуре в 90-е гг. испытали, к чему это потакание врагам народу приводит. К тому, что они заполняют потом все поры власти, в том числе, все поры сфер пропаганды и просвещения, как это было при приснопамятном Михаиле Горбачеве.