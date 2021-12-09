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9 декабря

На Украине прокомментировали инцидент с кораблем в Керченском проливе

«Госпогранслужба Украины заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблем в Керченском заливе», – сообщает агентство РБК-Украина. Государственная пограничная служба прокомментировала инцидент с участием корабля управления «Донбасс» военно-морских сил Украины, который направился в сторону Керченского пролива. Пресс-служба ведомства заявила, что у них нет информации об этой ситуации, сообщают РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» писал, что украинский корабль направляется в сторону границы с Россией, не реагируя не требования изменить курс. Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Украина заявила об отсутствии информации об идущем в Керченский пролив корабле
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Войска,Керченский пролив,ФедералПресс,РИА Новости,
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