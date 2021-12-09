Украина заявила об отсутствии информации об идущем в Керченский пролив корабле

«Госпогранслужба Украины заявила, что пока не владеет информацией о ситуации с кораблем в Керченском заливе», – сообщает агентство РБК-Украина. Государственная пограничная служба прокомментировала инцидент с участием корабля управления «Донбасс» военно-морских сил Украины, который направился в сторону Керченского пролива. Пресс-служба ведомства заявила, что у них нет информации об этой ситуации, сообщают РИА Новости. Ранее «ФедералПресс» писал, что украинский корабль направляется в сторону границы с Россией, не реагируя не требования изменить курс. Фото:Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / globallookpress.com