В Судане военные перекрыли въезды в столицу

В Судане военные перекрыли въезд в столицу, а также заблокированы все мосты. Кроме этого, были арестованы четверо министров и чиновники высокого ранга из штата Хартум.

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Среди задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются, передает телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, военные окружили дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука.

На сегодняшний день политик помещен под домашний арест, пишет ТАСС.

В ближайшее время ожидается заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Отмечается, что массовые аресты начались в столице после встречи аль-Бурхана с главой правительства Абдаллой Хамдуком.

Ранее суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, которые пытались перекрыть центральную улицу столицы Эн–Нил. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб–квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства, и представителей гражданских сил, которые добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи армией власти.