В Сирии разбился российский беспилотник-разведчик

Беспилотник потерпел крушение на севере сирийской провинции Алеппо, неподалеку от границы с Турцией. В настоящее время данный район контролируют протурецкие группировки.

Как видно в опубликованном ролике, у «Орлана» сломано левое крыло, при этом ряд других систем беспилотника продолжает работать. Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, был ли БПЛА сбит боевиками или упал в результате иных причин.