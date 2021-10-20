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Украинские военные потренировались отражать сухопутную атаку из Крыма

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
16 часов назад

Украинские военные провели учения по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники противника на полигоне в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.

Украинские военные отразили "атаку" из Крыма
Фото: ReutersReuters

«В группировке войск «Юг», которое подчинено командованию объединенных сил ВСУ, на одном из самых угрожающих направлений проведена тренировка артиллерийских противотанковых резервов по реагированию на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника. Мероприятие прошло на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области, неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, военные на учениях демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям. По легенде учений, в ходе обороны подразделением морской пехоты своих позиций, условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешел в атаку. Для сдерживания наступления к морским пехотинцам прибыло противотанковое подразделение.

«Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу», – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Войска,Армия,Сергей Наев,Министерство обороны,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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