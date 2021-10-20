Украинские военные отразили "атаку" из Крыма

«Подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Их главная цель – поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстановки, в случае необходимости – они будут готовы качественно выполнить поставленную задачу», – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.