Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту Земли космический аппарат Министерства обороны РФ. Он был запущен 9 сентября в 22:59 мск с космодрома ведомства в Плесецке Архангельской области, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что выведение спутника на расчётную орбиту ракетой-носителем лёгкого класса прошло в штатном режиме. После этого военный космический аппарат был принят на управление Минобороны РФ.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — пояснили в Минобороны.

Спутнику присвоили наименование «Космос-2551».