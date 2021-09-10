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«Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны

News.ruиещё 10
10 сентября 2021

Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с космодрома Плесецк
Фото: News.ruNews.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту Земли космический аппарат Министерства обороны РФ. Он был запущен 9 сентября в 22:59 мск с космодрома ведомства в Плесецке Архангельской области, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что выведение спутника на расчётную орбиту ракетой-носителем лёгкого класса прошло в штатном режиме. После этого военный космический аппарат был принят на управление Минобороны РФ.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, — пояснили в Минобороны.

Спутнику присвоили наименование «Космос-2551».

Ранее стало известно, что после октябрьского пуска стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз» на космодроме Восточный начнут переводить на новое топливо. Первый старт с новым топливом планируется совершить в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Войска,Космодром "Восточный",Министерство обороны,РИА Новости,Архангельская Область,Плесецк,
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