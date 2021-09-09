ВМФ России проведет учения в акватории Севморпути

Корабли Северного флота ВМФ России , среди которых будет новый большой десантный корабль "Иван Грен", примут участие в учениях на Северном морском пути. Об этом сообщает газета "Известия".

В публикации отмечается, что во время учений планируется несколько раз провести дозаправку кораблей и пополнять припасы из-за того, что отработка десантных операций будет проводится достаточно долгое время. Кроме этого, маневры пройдут в сложных погодных условиях в осенне-зимний период. Районы, в которых их будут проводить, считаются опасными из-за льдов.