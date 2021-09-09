ВМФ России проведет учения в акватории Севморпути

Корабли Северного флота ВМФ России, среди которых будет новый большой десантный корабль "Иван Грен", примут участие в учениях на Северном морском пути. Об этом сообщает газета "Известия".
В публикации отмечается, что во время учений планируется несколько раз провести дозаправку кораблей и пополнять припасы из-за того, что отработка десантных операций будет проводится достаточно долгое время. Кроме этого, маневры пройдут в сложных погодных условиях в осенне-зимний период. Районы, в которых их будут проводить, считаются опасными из-за льдов.
"Наилучшее время прохождения Северного морского пути год от года отличается, но теория гласит, что лучше всего это делать до конца августа и в сентябре", — подчеркнул генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.
Ранее стало известно, что ВМФ России на Дальнем Востоке проводит тестирование новейшего подводного беспилотного комплекса "Клавесин-2Р-ПМ". Как сообщается, министерство утвердило план испытаний дрона, согласно которому перед командой испытателей поставлена задача проверить работу аппарата на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра.