Пассажирскому самолету Ил-114 запретили лететь из Жуковского в Кубинку

<p> <div class="upd-item"> <div class="nam">upd 1</div> <div class="txt"> <i>Никаких решений в отношении опытного самолета Ил-114, который использует такие же двигатели, как Ил-112В, не принималось, сообщили агентству в ОАК.</i></div> </div></p><p> Причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ. По словам собеседника агентства, запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом. Официального подтверждения этой информации пока нет.</p><p> 17 августа во время тренировочного полета <a href="https://rtvi.com/news/pri-krushenii-samoleta-il-112v-nikto-ne-vyzhil/">крушение потерпел</a> новейший военно-транспортный самолет Ил-112В. Экипаж состоял из трех человек, никто не выжил.</p><p> Перед падением правый двигатель воздушного судна загорелся, после чего самолет накренился на правый борт, стал терять скорость, перевернулся и упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.</p><p> Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения, который был произведен на Воронежском авиационном заводе. Его подготавливают на замену Ан-24 и Ан-26. Первый полет состоялся в 2019 году.</p><p> Самолет прибыл в Жуковский для участия в форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа.</p>