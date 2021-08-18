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США и Канада договорились модернизировать NORAD

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

США и Канада договорились о действиях по проведению в ближайшие годы модернизации Объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом говорится в распространённом 17 августа совместном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Канады Харджита Сингх Саджана по итогам проведённого 14 августа телефонного разговора.

США и Канада договорились о модернизации NORAD
Фото: norad.milnorad.mil

«Нарастающее стратегическое соперничество, быстрое развитие технологий и изменение климата снижают оборонные возможности двух стран, что увеличивает и усложняет угрозу ракетной атаки на Северную Америку», - из заявления глав оборонных ведомств США и Канады

В документе отмечается, что в связи с воздушно-космическими и морскими угрозами на северных рубежах, NORAD «должно быстрее замечать и решительнее принимать необходимые ответные меры». А для этого необходимо уже в ближайшие годы «модернизировать, развивать и адаптировать NORAD таким образом», чтобы оно могло обеспечивать «постоянный контроль и понимание угроз», и было в состоянии «предотвратить возможную агрессию против Северной Америки».

Планируется повысить технологические возможности NORAD по выявлению возможных угроз, для чего будут введены в эксплуатацию новейшие загоризонтные системы радиолокационного слежения. Также планируется увеличить расходы на модернизацию арктической инфраструктуры NORAD и наращивание возможностей двух стран по взаимодействию в регионе. Дополнительные инвестиции планируется направить на исследования и создание новых вооружений.

Напомним, что договорённость о модернизации NORAD и расширении американо-канадского диалога по Арктике, включающего вопросы безопасности, была достигнута на переговорах президента США Джо Байдена с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты заявили о росте в 2020 году военной активности у берегов Аляски, связанной преимущественно с действиями России.

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