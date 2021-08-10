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Китай отозвал посла из Литвы

Lenta.ruиещё 22
10 августа 2021

Китай отозвал посла из Литвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Китай отозвал своего посла из Литвы из-за решения Вильнюса открыть дипломатическое представительство Тайваня в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) КНР, передает ТАСС.

«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», — сказано в заявлении китайского ведомства. В МИД заявили, что Пекин выразил Вильнюсу решительный протест против указанного шага. Китайская сторона также обратилась к Литве с просьбой отозвать своего посла из КНР.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У рассказал, что остров откроет представительство в литовской столице. В ответ министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подчеркнула, что Вильнюс откроет торговое представительство на Тайване осенью 2021-го.

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне туда перебрались представители партии Гоминьдан. При этом китайские власти продолжают считать остров своей частью.

Войска,Гражданская война,МИД,Вильнюс,Литва,Китай,
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