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Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности

Национальная Служба Новостейиещё 2
14 часов назад

Воздушно-десантные войска являются подразделениями, которые оснащены новейшим вооружением и техникой. Они способны выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления в подмосковном Алабино на Кургане Славы, где проходит военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ. По словам Шойгу, сегодня ВДВ – это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего России. Он уверен, что это высокомобильный род войск и без него невозможна защита нашей страны. По мнению министра, личный состав ВДВ демонстрирует безупречное боевое мастерство и умение добиваться решения поставленных задач. Ранее Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал вывод американских войск из Афганистана.

Шойгу: ВДВ готовы выполнять задачи любой сложности
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Войска,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Россия,
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