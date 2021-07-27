Военные запустили роботов в городскую среду

На военных полигонах России и Республики Беларусь стартовала серия уникальных специальных учений инженерных подразделений. Они пройдут на десяти полигонах двух стран, а также на участке реки Ока. Учения организованы в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021".

Фото: Пресс-служба ЗВО Пресс-служба ЗВО

Специальные учения уже начались в России, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа. На полигоне в Мулино разыграют совместные действия инженерно-штурмовых, мотострелковых подразделений и бойцов ВДВ по ведению боевых действий в городских условиях, учитывая опыт в Сирии. Будут использоваться робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Планируется также массированное применение инженерной системы дистанционного минирования.