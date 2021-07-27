Бывший украинский силовик готов выступить в ЕСПЧ против Киева

Отмечается, что в 2014—2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс. Он известен тем, что передавал России тактические данные из штаба АТО и центрального аппарата украинских спецслужб во время своей работы в СБУ. С российскими спецслужбами он работал с апреля 2014 года.