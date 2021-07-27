Бывший украинский силовик готов выступить в ЕСПЧ против Киева

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности дать свидетельские показания по иску России против Киева в Европейском суде по правам человека. Об этом он сообщил журналистам.
«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — цитирует экс-силовика РИА «Новости».
Отмечается, что в 2014—2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс. Он известен тем, что передавал России тактические данные из штаба АТО и центрального аппарата украинских спецслужб во время своей работы в СБУ. С российскими спецслужбами он работал с апреля 2014 года.
Россия направила жалобу в европейский суд на основании статьи 33 ЕКПЧ, согласно которой никто не должен подвергаться «ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Это первая межгосударственная жалоба Москвы. Россия считает, что Украина преступила ряд ключевых положений конвенции. В частности, нарушения связаны с гибелью мирного населения, дискриминацией русскоговорящих жителей, предпринимателей и компаний, а также с водной блокадой Крыма. ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу.