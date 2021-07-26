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На Кубу прибыл самолёт с гуманитарной помощью из России

ИА Regnumиещё 6
1 час назад

Груз гуманитарной помощи доставлен самолётом российской военно-транспортной авиации на Кубу. Об этом 26 июля сообщил пресс-центр министерства иностранных дел Кубы в Twitter.

На Кубу прибыл самолёт с гуманитарной помощью из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый российский самолёт с гуманитарной помощью совершил посадку в международном аэропорту «Хосе Марти». Это первый из двух российских самолётов с помощью, предназначенной для борьбы с пандемией COVID-19.

Два самолета Ан-124 «Руслан» доставят на Кубу продукты питания, индивидуальные средства защиты, медицинские маски. Общая масса груза составляет более 88 тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вылете на Кубу двух военных самолётов с грузом гуманитарной помощи. Доставка гуманитарной помощи осуществляется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

Войска,Общество,Армия,Владимир Путин,ИА REGNUM,Россия,Куба,
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