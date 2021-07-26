На Кубу прибыл самолёт с гуманитарной помощью из России

Груз гуманитарной помощи доставлен самолётом российской военно-транспортной авиации на Кубу. Об этом 26 июля сообщил пресс-центр министерства иностранных дел Кубы в Twitter.

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Первый российский самолёт с гуманитарной помощью совершил посадку в международном аэропорту «Хосе Марти». Это первый из двух российских самолётов с помощью, предназначенной для борьбы с пандемией COVID-19.

Два самолета Ан-124 «Руслан» доставят на Кубу продукты питания, индивидуальные средства защиты, медицинские маски. Общая масса груза составляет более 88 тонн.