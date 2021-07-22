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Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел с должности

РИА Новости Крымиещё 6
20 часов назад

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел с должности
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым

"Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.

По его словам, сейчас в Керчи находится председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Сергей Бороздин занимал пост руководителя Керчи с мая 2017 года. До этого он работал в должности первого заместителя главы администрации.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, на этой неделе глава республики отправил в отставку сразу двух министров – главу Минэкологии Геннадия Нараева, который занимал свой пост с апреля 2014 года, и министра топлива и энергетики РК Евгения Рукавишникова, возглавлявшего Минтопэнерго с декабря 2019 года. По информации Аксенова, оба написали заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

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