Мэр Керчи Сергей Бороздин ушел с должности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.
По его словам, сейчас в Керчи находится председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.
Сергей Бороздин занимал пост руководителя Керчи с мая 2017 года. До этого он работал в должности первого заместителя главы администрации.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, на этой неделе глава республики отправил в отставку сразу двух министров – главу Минэкологии Геннадия Нараева, который занимал свой пост с апреля 2014 года, и министра топлива и энергетики РК Евгения Рукавишникова, возглавлявшего Минтопэнерго с декабря 2019 года. По информации Аксенова, оба написали заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.