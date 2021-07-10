Британцы резко передумали оснащать украинские катера

"Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров. – прим. ред.) "Рапторов" водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного", - заявил экс-советник.
"У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?" – задался вопросом Бирюков.