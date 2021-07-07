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Рев гаубиц в горах: артиллеристы уничтожили «технику противника» в Дагестане

ТК «Звезда»иещё 1
7 часов назад
В тренировке приняло участие порядка 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной техники и артиллерийских орудий.
Рев гаубиц в горах: артиллеристы уничтожили «технику противника» в Дагестане
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России
Артиллеристы Каспийской флотилии выполнили стрельбы и управление огнем в горах Дагестана. Тренировка проходила на полигоне Аданак, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Военнослужащие корректировали огонь и находили цели противника с помощью беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3».
«Также артиллеристы применили средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь», - говорится в сообщении.
Кроме того, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» во врем тренировки уничтожили «вражескую» технику. Артиллеристы стреляли осколочно-фугасными и дымовыми снарядами на расстояние от трех до десяти километров.
Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.
Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.
Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.
Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.
Войска,Оружие,Республика Дагестан,
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