Современный подход: тральщик проекта 12700 опробовал новую тактику

Капитан-лейтенант Иван Вислоус считает, что в плане мореходности, вооруженности и, как следствие, тактических возможностей, а также обитаемости корабль - один из лучших. Во время ходовых испытаний его удалось разогнать до 16,7 узла. Это недостижимый результат для кораблей противоминной обороны, спроектированных в советское время. Для сравнения, морской тральщик проекта 266 развивает скорость до девяти узлов. Новый тральщик устойчив к кренам. Он не заваливается на бок.

Технические средства корабля позволяют не только обнаруживать подводные мины, но и классифицировать их, получать изображение и принимать решения по способу уничтожения. По мнению военных, этот передовой подход открывает широкие возможности для реализации новых тактических замыслов. Некоторые из них апробировали на практике во время сдачи "Яковым Баляевым" курсовой задачи "С", когда мины определили и их координаты сообщили другим тральщикам для уничтожения. Это позволило сэкономить время, быстрее и качественнее справиться с поставленной задачей.