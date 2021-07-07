Современный подход: тральщик проекта 12700 опробовал новую тактику

Кроме того, экипаж во время госиспытаний применил
все стоящее на корабле вооружение - выполнил стрелковые упражнения, артиллерийские и противодиверсионные стрельбы, различные способы траления с использованием штатного оборудования и вспомогательных средств. Еще одно преимущество "Якова Баляева" - безэкипажный катер "Сканда", выполненный на базе быстроходной лодки БЛ-680. "Сканда" ищет мины, может действовать как с оператором, так и самостоятельно. Экипаж отработал задачи с катером-роботом во всех режимах и считает, что он подтвердил свою эффективность.