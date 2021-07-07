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Манёвры ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС показали на видео

Александр Кузьмин
14 часов назад
Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС поучаствовали в маневрах дальней авиации. Отмечается, что эта авиатехника способные нести ядерное оружие.
В ходе маневров по учебной тревоге подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.
"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Стоит отметить, что самолёты Ту-160 и Ту-95МС - это воздушный компонент российской ядерной триады.
Войска,Видео,Министерство обороны,
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