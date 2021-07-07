Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС поучаствовали в маневрах дальней авиации. Отмечается, что эта авиатехника способные нести ядерное оружие.

В ходе маневров по учебной тревоге подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - говорится в сообщении Минобороны РФ