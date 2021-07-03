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Режим КТО ввели на территории Нальчика

ТАССиещё 2
41 минуту назад
Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории городского округа Нальчика. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР).
Режим КТО ввели на территории Нальчика
Фото: © Анатолий Медведь/ТАСС© Анатолий Медведь/ТАСС
"Руководствуясь требованиями федерального закона 35-ФЗ от 6 марта 2006 года "О противодействии терроризму", в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова", - говорится в сообщении.
С 05 часов 20 минут 03 июля 2021 года правовой режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.
Войска,Общество,ФСБ,Кабардино-Балкарская Республика,Нальчик,
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