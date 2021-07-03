Режим КТО ввели на территории Нальчика

С 05 часов 20 минут 03 июля 2021 года правовой режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.