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Обнародованы документы о госперевороте на Украине

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Постпредство России при ООН обнародовало сборник документов о государственном перевороте на Украине в 2014 году. Материалы опубликованы на сайте.
Украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В постпредстве сообщили, что в книге были собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году.
В сборник вошли документы и показания участников госпереворота. Среди них есть комментарии бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.
В материалах говорится, что документы и показания обличают организаторов и спонсоров «Майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота. «В том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины», — отмечается на сайте.
Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины состоялись зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.
Войска,Николай Азаров,Виктор Янукович,ООН,Россия,Украина,
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