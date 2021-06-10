Украинский эксперт сообщил о возможности провокации Киева у границ РФ

Постпредство России
при ООН
обнародовало сборник документов о государственном перевороте на Украине
в 2014 году. Материалы опубликованы на сайте
.
В постпредстве сообщили, что в книге были собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году.
В сборник вошли документы и показания участников госпереворота. Среди них есть комментарии бывшего президента Украины Виктора Януковича
и экс-премьера Николая Азарова
.
В материалах говорится, что документы и показания обличают организаторов и спонсоров «Майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота. «В том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины», — отмечается на сайте.
Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины состоялись зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.