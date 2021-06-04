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Украина провела учения с участием советских беспилотников

News.ru
5 часов назад
Учения войск противовоздушной обороны ВСУ прошли в Херсонской области Украины. Как сообщает «Военное обозрение», расчёты зенитных комплексов в качестве тренировочных мишеней использовали произведённые в СССР беспилотники Ту-143 «Рейс».
Украина провела учения с участием советских беспилотников
Фото: Кадр из видео/Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниКадр из видео/Командування об'єднаних сил ЗС України
Местом проведения учений стал полигон Ягорлик в Херсонской области, специально оборудованный для проведения стрельб из всех видов вооружения, имеющихся у ВСУ. Помимо советских беспилотников, целями зенитных ракетных комплексов С-300ПТ и «Бук» выступали самолёты тактической авиации. К учениям привлекались расчёты ПВО как воздушных, так и сухопутных сил украинской армии. Отрабатывалась защита от ударов с воздуха объектов государственной важности и армейских группировок.
Ту-143, разработанный для ведения маловысотной разведки в прифронтовой полосе, впервые поднялся в воздух в 1970 году, в 1976 году «Рейс» приняли на вооружение Советской армии. Всего было выпущено 950 единиц, производство БПЛА прекратили в 1989 году.
В мае у границы с Крымом провели учения украинские артиллеристы.
Войска,Украина,
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