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Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

News.ruиещё 2
2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг, 20 мая, не исключил, что к убийству журналиста Павла Шеремета могли быть причастны бывшие сотрудники Службы безопасности страны. Слова политика передаёт РИА Новости.
Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета
Фото: News.ruNews.ru
44-летнего Павла Шеремета взорвали в автомобиле в Киеве в 2016 году. В организации убийства обвиняют трёх участников войны в Донбассе. Они хотели путём убийства дестабилизировать ситуацию в стране. Шеремет был российским, белорусским и украинским журналистом. По одной из версий, его ликвидация была организована спецслужбами в Минске.
Зеленский, прежде называвший это убийство позором для Украины, заметил, что трудно однозначно оценить, были ли сотрудники СБУ причастны к произошедшему.
Имеют ли отношение — сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть, — подчеркнул президент.
В январе 2021 года замглавы украинского МВД Антон Геращенко говорил, что версия о причастности к убийству журналиста Павла Шеремета белорусских спецслужб не повлияет на уголовное дело в подозреваемом в преступлении.
Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора, как утверждается, между экс-председателем КГБ Белоруссии Вадимом Зайцевым и двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа», в ходе которого обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Войска,Антон Геращенко,Вадим Зайцев,Владимир Зеленский,Павел Шеремет,Александр Лукашенко,КГБ РБ,СБУ,МВД,РИА Новости,Киев,Украина,
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