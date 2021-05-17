Эсминцы США стали нести дежурства в Балтийском и Северном морях

Эсминцы УРО ВМС США типа "Арли Берк" несут постоянное боевое дежурство в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете " Красная звезда ".

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"В регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В Балтийском и Северном морях несут постоянное боевое дежурство эсминцы УРО ВМС США типа "Арли Бёрк", входящие в систему Европейского ПРО", - сказал Носатов.

По его словам, также в планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30-40 кораблей. "Например, в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение "Northern Сoasts - 2021", где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолетов", - отметил Носатов.

Командующий Балтийским флотом сообщил, что Польша намерена провести в непосредственной близости от Калининградской области три учения: "Остробок", "Варгач" и "Корморан", в которых примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиация.

"В ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз", - сказал он.

План боевой подготовки флота

Носатов рассказал, что корабли Балтийского флота в 2021 году совершат семь дальних походов, три из которых - в дальнюю морскую зону.

"В плане боевой подготовки он (2021 год - прим. ТАСС) будет весьма напряженным. До конца года нашим кораблям предстоит совершить семь дальних походов, три из которых - в дальнюю морскую зону. Моряки-балтийцы посетят зарубежные порты Тартус (Сирия), Лимассол (Кипр), Порт-Судан (Судан), Маскат (Оман)", - сказал Носатов.

Он отметил, что личный состав флота проведет более 34 учений разной направленности, в том числе 10 специальных учений по видам подготовки.